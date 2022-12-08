Госдеп: Кастильо стал бывшим президентом после действий парламента Перу

Нед Прайс рассказал о том, что местный парламент "скорректировал" ситуацию в стране.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Педро Кастильо стал бывшим президентом Перу после действий парламента Перу и принятия импичмента по отношению к нему. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По словам чиновника, политики в данной латиноамериканской республике провели "корректирующие действия".

С учетом действий Конгресса , он уже бывший президент. Достоинство демократических систем по всему миру в том, что они могут сами себя исправлять. Мы продолжаем внимательно следить за событиями, они очень динамичны. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее в среду 7 декабря Педро Кастильо объявил о своем решении по роспуску местного Конгресса, а также о введении в стране комендантского часа. Глава государства напомнил о том, что с момента его прихода к власти действующий парламент последовательно отклонял выдвинутые правительством Перу социально-экономические инициативы, а также блокировал работу кабинета министров. Кастильо видит необходимость провести новые выборы в национальное заксобрание.

Конгресс Перу объявил президенту импичмент, новым лидером стала женщина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State