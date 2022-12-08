Конгресс Перу объявил президенту импичмент, новым лидером стала женщина

К присяге приведена новый президент - Дина Болуарте.

Президента Перу Педро Кастильо члены "распущенного" им Конгресса обвинили в мятеже и злоупотреблении должностными полномочиями. Политики объявили главе государства импичмент. На пленарном заседании в латиноамериканской стране был избран новый лидер. Им, впервые в государственной истории, стала женщина. Место получила ице-президент Дина Болуарте, которая уже приведена к присяге. Политик пообещала служить народу и стране до 26 июля 2026 года, когда закончится срок ее полномочий.

Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо. пресс-служба Конгресса Перу

Государственный представитель Перу Даниэль Сориа передал в национальную генеральную прокуратуру обвинения в отношении экс-президента страны Педро Кастильо. Экс-лидера страны подозревают в попытке организации мятежа, нарушении общественного спокойствия.

Президент Перу отправил в отставку четвертого за время своего правления премьер-министра.

Фото и видео: Telegram / Mash