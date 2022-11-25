Педро Кастильо принял решение Анибаля Торреса Васкеса.

Президент Перу отправил в отставку четвертого за время своего правления премьер-министра страны. Соответствующее заявление Педро Кастильо сделал в видеообращении к нации. Он отметил, что принимает решение Анибаля Торреса Васкеса. уйти с занимаемой им должности.

Я принимаю отставку премьера, которого благодарю за его заботу на благо страны, я обновлю кабинет министров. Педро Кастильо, президент Перу

Известно, что Анибаль Торрес Васкес еще 17 ноября поставил на рассмотрение парламента латиноамериканской республики вопрос о доверии действующему составу Совета министров. В результате данный государственный орган не получил одобрения со стороны большинства местных политиков. Торрес Васкес вступил на пост руководителя местного правительства 8 февраля 2022 года. Он стал четвертым председателем Совета министров за время президентства Кастильо с июля 2021 года.

СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины.

Фото и видео: YouTube / RPP Noticias