СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины. Очевидцы распространили видеоролики с инцидентом по социальным сетям. Известно, что трагедия коснулась воздушный борт южноамериканской авиакомпании LATAM. Жертвами удара на территории аэропорта стали два человека. В момент удара борт находился на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать, поэтому они не получили серьезных травм.
Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы.
пресс-служба СМИ в Перу
Аэропорт Лимы сообщил журналистам о том, что временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе. LATAM Airlines Group - южноамериканский авиахолдинг, который сформирован за счет объединения крупнейших фирм континента (бразильской TAM Airlines и чилийской LAN Airlines).
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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости
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