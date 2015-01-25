Гаагский суд признал неубедительными показания эксперта "Алмаз-Антея" по делу МН-17

Завершилось расследование по делу о крушении рейса MH-17.

Окружной Гаагский суд признал неубедительными показания эксперта "Алмаз-Антея" по делу о крушении малазийского пассажирского самолета Boeing, следовавшего по рейсу МН-17. Судебная инстанция постановила, что в 2014 году борт был сбит по ошибке зенитно-ракетным комплексом "Бук", который запустили по восточной части Украины со стороны Первомайского. Также в Нидерландах признали вину трех из четырех обвиняемых. Речь идет об Игоре Стрелкове (Гиркине), Сергее Дубинском, украинце Леониде Харченко. Оправдан Олег Пулатов.

Напомним, что малайзийский Boeing летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Воздушное средство потерпело крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киевские власти обвинили авиакатастрофе ополченцев Донбасса. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости