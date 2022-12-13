В Госдепе отказались сообщить подробности депортации из России американца Дадли

Нед Прайс рассказал о том, что не может разглашать информацию о личной жизни американца.

В американской внешнеполитической службе отказались сообщить подробности депортации из России американского гражданина по имени Тейлор Дадли. В ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что не может приводить подробности по освобождению из-под стражи Дадли и его дальнейшую отправку из страны. Чиновник пояснил, что не располагает полномочиями для разглашения деталей.

Прежде всего, мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после нахождения под стражей в России. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе напомнили о том, что в тех случаях, когда граждане США депортируются из той или иной страны, то дипломаты могут оказывать помощь в возвращении этих людей на территорию США. Нед Прайс добавил, что МИД страны не распространяет сведения о Дадли из-за того, что существует закон о частной жизни, который накладывает определенные ограничения.

Госдеп: формат обсуждения с РФ вопросов о заключенных может быть эффективен.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

