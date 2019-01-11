Госдеп: формат обсуждения с РФ вопросов о заключенных может быть эффективен

Ведант Патель рассказал о "чувствительности переговоров" с Москвой.

Госдеп считает, что формат обсуждения с РФ вопросов о заключенных может быть эффективен. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Чиновник из Вашингтона пояснил, что канал специальной связи, установленный между российским и американским президентами Владимиром Путины и Джо Байденом для обмена заключенными может вновь использоваться для достижения результата. Таким образом спикер прокомментировал прессе высказывания освобожденной из заключения в России американской гражданки Бриттни Грайнер. Спортсменка отметила, что готова содействовать дальнейшим обменам заключенными между Москвой и Вашингтоном.

Я бы отметил следующее: есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными. Ведант патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Представитель Госдепа США отказался уточнять СМИ, состоялся ли за последние несколько дней между Россией и США новый раунд консультаций по вопросу обмена гражданами, находящимися под стражей. Ведант Патель пояснил, что не станет оглашать конкретные детали переговоров по "чувствительным каналам". Он добавил, что власти страны продолжают добиваться освобождения из тюрьмы Пола Уилана, обвиненного в РФ по статье за шпионаж.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

