Ведант Патель оценил возможность вмешательства Индии в решение проблемы.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что любая страна, заинтересованная в мирном урегулировании конфликта на Украине, обязана согласовывать соответствующие действия в этом направлении с киевским режимом. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне рассказал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. В ходе данного мероприятия один из корреспондентов спросил у чиновника о том, может ли Индия сыграть какую-либо роль в решение регионального кризисаю

Должна будет делать это в тесной координации и партнерстве с нашими украинскими партнерами. Мы продолжим делать все для их поддержки, это должно завершиться на их условиях. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа

Недавно на пресс-конференции с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о том, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса в том случае, если от страны поступят реальные предложения, учитывающие новые реалии и национальные интересы РФ.

Госдеп ушел от ответа на вопрос, требуют ли США от Украины не наносить удары по целям в РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State