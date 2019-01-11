Госдеп ушел от ответа на вопрос, требуют ли США от Украины не наносить удары по целям в РФ

Ведант Патель напомнил о позиции США по украинским границам.

Госдеп ушел от ответа на вопрос, требуют ли американские власти от Украины не наносить удары по целям, расположенным на территории России. Соответствующий вопрос заместителю официального представителя внешнеполитического ведомства Веданту Пателю задали корреспонденты на регулярном брифинге в Вашингтоне. Один из корреспондентов хотел узнать о том, "по-прежнему ли" администрация не хочет, чтобы киевский режим применял западную военную помощь в качестве оружия для атаки на цели РФ на ее территории. Он напомнил о том, что данные виды вооружения могут быть использованы для защиты Киевом территорий, которые принадлежат ему в рамках международно признанных государственных границ.

Если говорить в широком смысле, мы четко заявляли в течение этого конфликта, что помощь в сфере безопасности, предоставляемая нами, предназначена для использования Украиной для защиты своей территориальной целостности и суверенитета. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State