В Госдепе обеспокоены увеличением объема закупаемой Индией российской нефти

Дональд Лу рассказал об энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обеспокоены увеличением объема закупаемой Индией российской нефти. Соответствующее заявление сделал во время слушаний в комитете по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США помощник государственного секретаря по вопросам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Чиновник рассказал законодателям о том, что Вашингтон видит закупку и другими странами дополнительных объемов энергетических ресурсов из РФ.

В рамках заседания представительница Республиканской партии от штата Миссури Энн Вагнер рассказала о своей обеспокоенности, что значимые для США партнеры, включая Индию, наращивают объемы импорта энергоресурсов из РФ. Она спросила сотрудника Госдепа США о том, как администрация намерена помогать в формировании энергетической безопасности" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Я согласен с вами, мы обеспокоены увеличением объемов дополнительной российской нефти, которая закупается не только Индией, но многими странами мира. Дональд Лу, помощник госсекретаря США

Вагнер добавила, что США гордятся тем, что местная компания First Solar при использовании средств Корпорации по финансированию международного развития, производит в городе Ченнае (Индия) солнечные модули. Эти устройства могут обеспечить для страны 30 ГВт чистой энергии. Дональд Ду заметил, что не думает, что солнечные панели способны удержать Нью-Дели от закупок российской нефти.

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Фото и видео: YouTube / House Foreign Affairs Committee