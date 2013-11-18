Блинкен уверен в приеме в НАТО Финляндии и Швеции, несмотря на мнение Турции

В Госдепе США рассказали стремлении дать гарантии всем членам военного альянса.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что уверен в приеме в НАТО Финляндии и Швеции, несмотря на мнение Турции. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в Вашингтоне, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Госдеп надеется на то, что альянс сможет преодолеть все имеющееся противоречия в отношениях с Анкарой по данному расширению.

В НАТО имеется широкий и прочный консенсус относительно быстрого приема Швеции и Финляндии в альянс. Я сохраняю большую уверенность в том, что это произойдет, что мы продвинемся вперед. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В США подчеркнули, что обеспокоенность союзников рассматривается, так как Турция поставила вопрос перед НАТО о приеме в ряды альянса Швеции и Финляндии. Блинкен надеется дать гарантии по сфере безопасности для всех участников альянса, включая и Турцию.

Блинкен заявил о заверениях Киева в неприменении РСЗО по целям в России.

Фото и видео: YouTube / NATO News