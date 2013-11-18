Блинкен заявил о заверениях Киева в неприменении РСЗО по целям в России

В Госдепе США сообщили, что верят словам украинской стороны.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о заверениях Киева в неприменении реактивных систем залпового огня производства США, которые могут быть поставлены Украине в качестве военной помощи, по целям, расположенным в России. Такой информацией руководитель местного внешнеполитического ведомства поделился с журналистами в Вашингтоне, выступая на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Блинкен подчеркнул, что США имеют необходимый уровень доверия коллегам.

Украинцы заверили нас в том, что они не будут использовать эти системы против целей на территории России. Между Украиной и США существует крепкая доверительная связь. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее американский высокопоставленный представитель Белого дома рассказал прессе о том, что США объявят о выделении Украине 11-го по счету пакета военной помощи. Он будет включать в себя еще дополнительно 700 миллионов долларов. США предоставят Киеву современные ракетные системы большого радиуса поражения (до 80 километров).

Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев".

Фото и видео: YouTube / NATO News

