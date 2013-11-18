В Госдепе США рассказали о том, что не видят предпосылок к завершению конфликта.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что бои на Украине продлятся "еще много месяцев". С таким заявлением чиновник выступил в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул, что Госдеп США не видит никаких признаков скорого завершения кризиса.

Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам конфликт продлится еще много месяцев. Все может завершиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Лидер внешнеполитического ведомства США полагает, что по мере того, как разворачивается украинский конфликт, страна планирует гарантировать тот момент, что у Киева будет все необходимое для самозащиты граждан и территории. Блинкен надеется, что Россия ощутит на себе западное давление от максимально большого количества стран.

Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса.

Фото и видео: YouTube / NATO News

