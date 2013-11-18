Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса

В Госдепе США считают Россию виновной в проблеме.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не считает западные антироссийские санкции причиной продуктового кризиса в мире. С соответствующим заявлением чиновник выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия. Виновата Россия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американский высокопоставленный чиновник заметил, что официальные представители США по всему миру "разъясняют другим странам" причину проблем с продовольственными товарами, а также помогают им по имеющимся вопросам.

Блинкен оценил слова Эрдогана о новой военной операции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / NATO News