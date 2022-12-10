В Госдепе не требуют от Саудовской Аравии выбирать между США и Китаем

Ведант Патель рассказал об отношениях США с Ближним Востоком.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что не требуют от Саудовской Аравии выбирать между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что не может комментировать детали недавнего визита китайского председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Спикер напомнил о том, что власти страны имеют множество национальных интересы в общении с данной страной Ближнего Востока.

Мы не можем комментировать двусторонние отношения между двумя другими странами, в которых мы не участвуем. Но мы не требуем от стран мира выбирать между США и КНР или между США и какой-нибудь другой. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель рассказал о том, что Белый дом в любом случае сохранит прочные позиции на Ближнем Востоке, так как привержены обеспечению безопасности региона. По словам чиновника, преимущество Вашингтона заключается в том, что он умеет выстраивать международные коалиции и партнерства, а также проводить интеграцию между оборонительными национальными структурами.

В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State