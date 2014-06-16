В Госдепе не прокомментировали участие генсека ООН в саммите БРИКС

Ведант Патель напомнили о том, что страны и организации могут принимать суверенные решения.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать решение генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС, проводимом в российском городе Казани. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат отреагировал на вопрос СМИ о том, как власти США относятся к решению генсека ООН на фоне того, что в июне он проигнорировал инициированную киевским режимом мирную конференцию в Швейцарии.

Я оставлю за генеральным секретарем и его командой право самим комментировать решения касательно его графика, которые были или не были приняты. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, заявил Госдеп.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State