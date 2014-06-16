США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, заявил Госдеп

Ведант Патель оценил участие ЮАР, Бразилии и Индии в саммите, проводимом в Казани.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что отдельные страны вправе самостоятельно решать, с какими объединениями им сотрудничать. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат прокомментировал саммит БРИКС, начавшийся в Казани.

Все суверенные государства вправе сами делать выбор относительно стран и объединений, с которыми они желают сотрудничать. Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что "бизнеса как обычно" с РФ больше быть не может". Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа США добавил, что власти в Вашингтоне рассчитывают на расширение взаимодействия с отдельными членами альянса БРИКС, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Говоря о будущем отношений с китайским руководством, Ведант Патель акцентировал внимание прессы на необходимость "ответственного управления конкуренцией".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State