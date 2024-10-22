США призывают Израиль сделать все для минимизации ущерба мирным жителям Ливана

Ведант Патель рассказал о работе по достижению режима прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане на Ближнем Востоке.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжает призывать Израиль сделать все возможное ради того, чтобы минимизировать ущерб, наносимый армией гражданской инфраструктуре и мирному населению в результате проводимых военных операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах". С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат заметил, что вопрос ранее неоднократно поднимался лидером Белого дома в общении с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израиль должен сделать все возможное, чтобы не наносить удары по гражданской инфраструктуре и придерживаться международного гуманитарного права, и во всех своих операциях он должен снизить ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State