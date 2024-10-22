Госдеп прокомментировал итоги референдума в Молдавии

Ведант Патель оценил проведенное в Молдавии голосование за президента республики.

В американском внешнеполитическом ведомстве по-прежнему убеждены, что будущее Кишинева связано с Европейским союзом, в связи с чем поздравляют граждан этой республики с результатами проведенного референдума по евроинтеграции. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный дипломат полагает, что Москва предпринимала попытки по дезинформации местного населения и стремилась повлиять на ход президентских выборов в Молдавии. В том числе это происходило якобы через кибератаки.

Мы поздравляем Молдавию с проведением референдума, гарантировавшего курс в Евросоюз в их конституции. Наша точка зрения по-прежнему заключается в том, что будущее Молдавии - это Европа. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 20 октября в Молдавии состоялись выборы главы государства. По итогам обработки 100 процентов протоколов, действующий президент Майя Санду получает 42,45 процента голосов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло - 25,99%. Так как один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, то третьего ноября запланирован второй тур голосования.

Госдеп рассказал о цели визита Блинкена на Ближний Восток.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State