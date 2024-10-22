Госдеп рассказал о цели визита Блинкена на Ближний Восток

Ведант Патель раскрыл детали рабочей поездки госсекретаря США в Израиль.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о цели визита государственного секретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток. Известно, что дипломат посетит регион ради того, чтобы провести очень важные переговоры на территории Израиля с местными партнерами и коллегами из других государств. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал задачи, поставленные руководителю Госдепа в поездке. Власти США считают, что визит позволит приблизить достижение режима прекращения огня в палестинском анклаве.

Мы твердо убеждены, что есть возможность продвинуться в том, что касается достижения прекращения огня в секторе Газа...чтобы провести очень важные переговоры с партнерами в Израиле и с коллегами из других стран. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее этому процессу якобы мешал недавно ликвидированный еврецским государством глава политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар. Энтони Блинкен отправится с официальным визитом по странам Ближнего Востока в период с 21 по 25 октября.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State