Госдеп пригрозил Ирану серьезными мерами из-за взаимодействия с РФ

Ведант Патель сообщил о сотрудничестве Тегерана и Москвы.

В американском внешнеполитическом ведомстве и их международные партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с имеющим место, по мнению стран коллективного Запада, взаимодействием исламской республики с Россией в контексте проведения специальной военной операции на украинской территории. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат прокомментировал сведения из западных СМИ о поставке Тегераном Москве баллистических ракет меньшей дальности. При этом спикер не подтвердил данные о том, что, согласно выводам американской администрации, передача таких вооружений состоялась.

Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. На саммитах НАТО и Группы семи ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия. Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны я не стану. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State