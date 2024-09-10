США заявили о продолжении поддержки оппозиции Венесуэлы

Ведант Патель запрос Эдмундо Гонсалеса о политическом убежище.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжит оказывать поддержку политической оппозиции Венесуэлы после того, как ее лидер Эдмундо Гонсалес, которого власти в Вашингтоне считают победителем президентских выборов, покинул территорию республики. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат ответил на вопрос о том, планируют ли власти США менять свое отношение из-за того, что Гонсалес запросил убежище в Испании.

США намерены продолжать поддерживать победителей президентских выборов 28 июля, а также сотрудничать с нашими иностранными партнерами, чтобы достичь нашей цели - мирного восстановления демократии в Венесуэле. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ведант Патель добавил, что Вашингтон в координации со своими международными партнерами, продолжит изучать варианты оказания давления на главу латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Однако в Госдепе отказались что-либо предвосхищать или описывать заранее в сфере вероятного давления на власти в Венесуэле.

Госдеп: ХАМАС так или иначе привлекут к переговорам по Газе в Дохе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State