Госдеп: ХАМАС так или иначе привлекут к переговорам по Газе в Дохе

Ведант Патель оценил встречу, которая проводится в Дохе.

Представители палестинского радикального движения ХАМАС так или иначе будут принимать участие с Израилем в переговорах о достижении соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, а также установления режима прекращении огня в анклаве. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Вы слышали, как я неоднократно говорил на этой неделе, что наши партнеры заверили нас в том, что ХАМАС будет представлено в той или иной форме, в том или ином виде. И они, безусловно, будут участвовать в текущих переговорах, что, вероятно, необходимо. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

На онлайн-брифинге со СМИ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также уведомил аудиторию о том, что у США нет никаких сомнений в том, что на этот раз сработает схема, при которой с боевиками общаются американские международные партнеры. Эти делегаты доводят информацию до главы политического бюро ХАМАС Яхья Синвара, а тот передает через них Вашингтону свой ответ. Мероприятия проводятся в катарском городе Доха.

Госдеп поддержал бы участие Индии в урегулировании украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State