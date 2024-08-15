Госдеп поддержал бы участие Индии в урегулировании украинского конфликта

Ведант Патель прокомментировал ожидаемую поездку Нарендра Моди в Киев.

Американское внешнеполитическое ведомство поддержало бы участие Индии в урегулировании регионального конфликта на Украине, однако считает, что условия для достижения мира должны ориентироваться на интересы киевского режима. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал возможный рабочий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в украинскую столицу.

Конечно, поприветствовали бы участие Индии, особенно в том, что касается установления справедливого и продолжительного мира, что отражает то, что пытаются сделать наши украинские партнеры, то есть защитить территориальную целостность и суверенитет. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее индийские СМИ уведомили общество, что в конце августа 2024 года может состояться поездка Нарендры Моди в Киев. Местный телеканал NDTV передал, что рабочий визит главы индийского правительства на Украину намечено на 23 августа.

Госдеп заявил, что Вашингтон и Багдад не обсуждали вывод войск США из Ирака.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State