Госдеп заявил, что Вашингтон и Багдад не обсуждали вывод войск США из Ирака

Ведант Патель прокомментировал контакты, которые США и Ирак ведут в сфере безопасности.

Вашингтон и Багдад не обсуждают вывод американских войск с территории Ирака. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Ни на каком этапе мы не обсуждали вывод войск США из Ирака. Однако мы продолжаем обсуждать переход к тому, что мы бы назвали двусторонним партнерством в сфере безопасности. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник добавил прессе, что подобные обсуждения продолжаются. Он пояснил, что речь идет о процессе, который ведется развитие предыдущих двусторонних стратегических дискуссий между сторонами. Ведант Патель заметил, что США и Ирак опираются на взаимную приверженность сотрудничеству в сфере безопасности и обоюдную заинтересованность в региональной стабильности.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State