США пытаются получить больше данных о задержании американца в РФ

Ведант Патель прокомментировал дело Джозефа Татера.

Американское внешнеполитическое ведомство пытается получить как можно больше информации об обстоятельствах задержания в Москве американского гражданина Джозефа Татера. В настоящее время министерство воздерживается от комментариев по этому уголовному делу. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Мы находимся в курсе сообщений об аресте еще одного американского гражданина в России. Мы работаем, чтобы получить как можно больше информации, чтобы обеспечить консульский доступ. Но я не хочу строить догадки. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что пресс-служба Мещанского суда по российской столице уведомила СМИ о том, что напавший на полицейского гражданин США Джозеф Татер в настоящее время арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Известно, что ранее сотрудники ППС задержали в отеле по Самарской улице иностранца, который нарушал общественный порядок. Мужчина использовал нецензурную брань. Когда подозреваемого доставили в отделение МВД, тот ударил сотрудницу полиции. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Следственный комитет по Москве также возбудил на американца уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Речь идет о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State