  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:47
62
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп призвал Израиль расследовать случаи использования палестинцев как живой щит

0 0

Ведант Патель прокомментировал материл издания Haaretz.

Израильские власти должны расследовать просочившуюся в СМИ информацию о случаях использования армией еврейского государства (ЦАХАЛом) мирных граждан сектора Газа в качестве живых щитов при разминировании объектов на Ближнем Востоке. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. 

Эти сообщения неслыханны. Они вызывают обеспокоенность, и мы настоятельно призываем Израиль немедленно и прозрачно расследовать эти обвинения и привлечь к ответственности всех потенциальных виновных. 

Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что израильская газета Haaretz уведомила читателей о том, что ЦАХАЛ использует палестинских гражданских лиц в качестве живого щита во время проведения своих военных операций в палестинском анклаве. В издании объяснили, что военнослужащие отдают приказы мирным лицам  заходить в туннели и дома, которые могут быть заминированы. Источник СМИ отмечает, что командование  армии считает, что "лучше пусть взорвутся они, а не военнослужащие" еврейского государства. По данным Haaretz, ЦАХАЛ использует не подозреваемых в терроризме, а невинных гражданских лиц, которые задерживаются специально для выполнения таких задач.

Госдеп считает обычной практикой просьбу сына Байдена к послу США помочь Burisma.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: haaretz, ведант пател, ведант патель, госдеп, живой щит, израиль, сектор газа, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии