Госдеп призвал Израиль расследовать случаи использования палестинцев как живой щит

Ведант Патель прокомментировал материл издания Haaretz.

Израильские власти должны расследовать просочившуюся в СМИ информацию о случаях использования армией еврейского государства (ЦАХАЛом) мирных граждан сектора Газа в качестве живых щитов при разминировании объектов на Ближнем Востоке. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Эти сообщения неслыханны. Они вызывают обеспокоенность, и мы настоятельно призываем Израиль немедленно и прозрачно расследовать эти обвинения и привлечь к ответственности всех потенциальных виновных. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что израильская газета Haaretz уведомила читателей о том, что ЦАХАЛ использует палестинских гражданских лиц в качестве живого щита во время проведения своих военных операций в палестинском анклаве. В издании объяснили, что военнослужащие отдают приказы мирным лицам заходить в туннели и дома, которые могут быть заминированы. Источник СМИ отмечает, что командование армии считает, что "лучше пусть взорвутся они, а не военнослужащие" еврейского государства. По данным Haaretz, ЦАХАЛ использует не подозреваемых в терроризме, а невинных гражданских лиц, которые задерживаются специально для выполнения таких задач.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State