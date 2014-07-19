Госдеп считает обычной практикой просьбу сына Байдена к послу США помочь Burisma

Ведант Патель оценил запрос Хантера Байдена по поводу Burisma Holdings.

Американское внешнеполитическое ведомство считает нормальной практикой действия, подобные обращению несколько лет назад сына президента США Хантера Байдена к послу США в Италии за оказанием помощи для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он тогда входил. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранного чиновника местные СМИ попросили оценить материал газеты The New York Times (NYT), в котором авторы статьи сослались на документы из Госдепа США. Спикер уточнил, что указанные документы были предоставлены прессе в рамках запроса по Закону о свободе информации, согласно давней политики страны эта информация будет опубликованы в ближайшие недели.

Они связаны с продолжающимся судебным процессом. Но в целом позвольте мне сказать, что люди со всего мира и из разных сфер деятельности обращаются за советом и информацией к нашим послам, представителям руководства посольств и консульств по всему миру. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заявили, что Катар работает над участием ХАМАС в переговорах.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State