В Госдепе заявили, что Катар работает над участием ХАМАС в переговорах

Ведант Патель рассказал о процессе переговоров по Ближнему Востоку.

Катарские власти работают над тем, чтобы палестинское радикальное движение ХАМАС приняло участие в консультациях о режиме прекращении огня в секторе Газа, которые запланированы на 15 августа в Дохе или Каире. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал совместное заявление Египта, Катара и США, которые призвали еврейское государство и боевиков ХАМАС возобновить переговоры. В США уточнили, что после размещения в интернете трехстороннего заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незамедлительно подтвердил сведения о том, что его команда будет присутствовать на переговорах о прекращении огня, который пройдут в четверг.

Одновременно наши катарские партнеры заверили нас, что они работают над тем, чтобы обеспечить участие в переговорах и представителей ХАМАС. Так что мы позволим этому процессу идти своим чередом, но мы полностью ожидаем, что эти переговоры будут продвигаться. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State