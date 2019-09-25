Госдеп назвал неприемлемым восхождение израильских политиков на Храмовую гору

Ведант Патель прокомментировал действия чиновников из Минобороны Израиля.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают неприемлемым и угрожающим статусу-кво восхождение двух министров, членов Кнессета (израильского парламента) и сотен граждан еврейского государства на Храмовую гору в Иерусалиме. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник заметил, что власти США уделяют пристальное внимание за теми шагами, которые якобы отвлекают регион от безопасности Израиля, а также не помогают формированию стабильности.

Позвольте мне четко заявить, что США выступают за сохранение исторического статуса-кво в отношении священных мест Иерусалима. И любое одностороннее действие, как сегодняшнее, которое ставит под угрозу статус-кво, является неприемлемым. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ведант Патель отметил, что восхождение израильских политиков на Храмовую гору отвлекает от поставленной США и посредниками цели по достижению двухгосударственного решения. В Госдепе уточнили, что Израиль и Палестина должны сосуществовать рядом друг с другом в достоинстве и гармонии.

Госдеп не комментирует встречу Путина и Аббаса.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State