Ведант Патель не отреагировал на рабочий визит Махмуда Аббаса в Москву.

Американское внешнеполитическое ведомство не готово публично комментировать рабочую встречу российского президента Владимира Путина и палестинского политического лидера Махмуда Аббаса. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностанный чиновник заметил, что Москва якобы не делала никаких шагов для того, чтобы в секторе Газа произошло прекращение огня.

Что касается поездок президента Аббаса, мне нечего сказать. Я бы предоставил Палестинской национальной администрации говорить самостоятельно о своих контактах. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в Ново-Огареве завершились двусторонние переговоры Путина и Аббаса. Мероприятие длилось около трех часов. Встреча состоялась на фоне продолжающейся операции Израиля в палестинском анклаве на Ближнем Востоке а также гибели в Тегеране главы политического бюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

Госдеп отверг участие США в планировании вылазки ВСУ в Курскую область.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State