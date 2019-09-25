Ведант Патель уточнили подробности недавней вылазки ВСУ в российский регион.

Американское внешнеполитическое ведомство уведомило, что не было ввлечено в вопросы планирования и подготовки атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Мы не были вовлечены ни в какие аспекты, планирование или подготовку этой операции. Наша роль и то, на чем мы сосредоточены, - это поддержка Украины в ее способности защитить себя. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор страны Апты Алаудинов рассказал журналистам о том, что разработкой украинской операции под российским городом Курсом руководил американский генералитет. Он уверен, что в миссии было задействовано множество иностранных вооруженных наемников.

В Госдепе считают, что Украина сама должна принимать решения о военных операциях.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State