Ведант Патель оценил вероятность применения ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Американское внешнеполитическое ведомство при президенте Джо Байдене считает, что киевский режим должен самостоятельно принимать решения о характере ведения военных операций. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник заметил, что позиция белого дома относительно ударов ВСУ оружием производства США ATACMS вглубь российской территории не изменилась.

В конечном счете, решения о том, как Украине проводить военные операции, должна принимать сама Украина. Ничего в американской политике в отношении ударов через границу не изменилось. Я не буду вдаваться в детали наших частных дипломатических контактов. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ведвант Патель прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что киевский режим получит достойный ответ за собственные действия в Курской области. В Госдепе США полагают, что в риторике Кремля ничего не поменялось. Он уверен, что на протяжении всего украинского конфликта Москва якобы "бряцала оружием" и "использовала язык эскалации".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State