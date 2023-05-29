США рассматривают варианты давления на Мадуро

Ведант Патель прокомментировал ситуацию с итогами президентских выборов в Венесуэле.

В американском внешнеполитическом ведомстве изучают варианты давления на венесуэльского политического лидера Николаса Мадуро с целью заставить его "вернуть страну на путь демократии". С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

США рассматривают ряд вариантов действий, чтобы оказать давление на Мадуро и вынудить его вернуть Венесуэлу на путь демократии. И мы продолжим поступать таким образом. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник не подтвердил сведения, изложенные местной газетой The Wall Street Journal, авторы которой говорили о том, что Белый дом предлагал Николасу Мадуро на определенных условиях возможность амнистии. Ведант Патель заметил, что такие данные не являются правдивыми, а в администрации США настаивают на том, чтобы стороны в Каракасе начали обсуждать мирную и уважительную передачу власти в южноамериканской республике.

В Госдепе все еще ожидают переговоров Израиля и ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State