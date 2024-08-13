В Госдепе все еще ожидают переговоров Израиля и ХАМАС

Ведант Патель рассказал о процессе обсуждения сделки сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве все еще ожидают, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС продолжат двусторонние переговоры по сделке о режиме прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников несмотря на отказ боевиков садиться за стол переговоров до того момента, пока посредники не представят конкретный план ее реализации и не добьются от еврейского государства обязательств по выполнению договоренностей. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Я знаю об этих комментариях со стороны ХАМАС, и мы ожидаем, что переговоры будут продолжаться, как и должны. Все стороны должны вернуться за стол переговоров и довести эту сделку до конца. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа США ушел ответа на вопрос СМИ о том, кто, по мнению Вашингтона, тормозит достижение договоренностей. Ведан Патель заметил, что ответственность за заключение соглашения лежит на ХАМАС. Иностранный чиновник уточнил, что на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал эту инициативу и уведомил граждан о том, что представители страны будут на переговорах и готовы работать над завершающими деталями сделки.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State