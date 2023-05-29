Госдеп пригрозил Ирану ужесточением санкций в случае передачи РФ ракет

Ведант Патель прокомментировал сведения, предоставленные журналистами The Reuters.

Американское внешнеполитическое ведомство, как и сторона международных союзников, готово ужесточить санкционное давление коллективного Запада против Ирана в случае гипотетической передачи Тегераном Москве баллистических ракет. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

Все вместе мы готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продвинется вперед в деле передачи баллистических ракет, что, по нашему мнению, означало бы кардинальное усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее новостное агентство The Reuters изложило своим читателям версию о том, что разведслужбы европейских стран якобы ожидают в ближайшее время поставок от Тегерана в Москву якобы сотен баллистических ракет малой дальности. А 9 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал СМИ на то, что администрация при резиденте Джо Байдене не располагает какими-либо подтверждениями версий о готовящихся поставках ракет из Ирана в Россию.

Госдеп: обмен заключенными не меняет отношения между РФ и США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State