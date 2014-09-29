  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:03
170
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдеп: обмен заключенными не меняет отношения между РФ и США

0 0

Ведант Патель объяснил, о чем говорили дипломаты.

Обмен заключенными не повлечет изменения в двусторонних отношениях между США и Россией, в том числе по украинскому кризису. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.  Иностранный чиновник заметил, что отношения не изменились, так как региональный конфликт все еще продолжается.

Это не какая-то перезагрузка отношений. Нет каких-то изменений.

Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене заключенными. Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств. 

США заявили о непричастности к ликвидации командира "Хезболлах" Шокра.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, обмен заключенными
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии