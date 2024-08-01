США заявили о непричастности к ликвидации командира "Хезболлах" Шокра

Ведант Пател прокомментировал гибель Фуада Шокра.

Американская администрация при президенте Джо Байдене непричастны к ликвидации одного из ключевых командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник заметил, что указанный мужчина был причастен к нападению на казармы американских морпехов в 1983 году, а также находился в розыске.

Я думаю, что важно еще раз отметить, что США не были вовлечены в планирование этой атаки. Она была проведена Армией обороны Израиля на основе данных израильской разведки. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что вечером 30 июля армия еврейского государства (ЦАХАЛ) сообщила общественности о нанесении воздушного удара по Бейруту. Затем военнослужащие подтвердили, что в результате этой точечной операции был ликвидирован Фуад Шокр. По данным израильских специалистов, он был правой рукой лидера движения "Хезболлах" Хасана Насруллы. Мужчина отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение. По версии Израиля, именно Фуад Шокр несет ответственность за ракетный удар, совершенный по Мадждаль-Шамсу, во время которого погибли 12 детей.

В Госдепе назвали все еще возможной сделку по прекращению огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State