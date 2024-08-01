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В Госдепе назвали все еще возможной сделку по прекращению огня в Газе

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Ведант Пател отреагировали на удар Израиля по зданию в Тагеране.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве заложников все еще возможно несмотря на убийство главы политического бюро радикального  движения ХАМАС Исмаила Хании и воздушные удары Израиля по Бейруту. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. 

Мы видели, что израильтяне <…> конструктивно участвуют в переговорах, которые мы ведем относительно сделки по установлению режима прекращения огня, и мы продолжаем верить, что прекращение огня достижимо.

Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Вместе с тем иностранный чиновник отказался делать предположения относительно того, как произошедшее может повлиять на ход переговоров между сторонами конфликта.

США намерены сделать все для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube /  U.S. Department of State

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, иран, исмаил хания, убийство, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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