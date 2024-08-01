В Госдепе назвали все еще возможной сделку по прекращению огня в Газе

Ведант Пател отреагировали на удар Израиля по зданию в Тагеране.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве заложников все еще возможно несмотря на убийство главы политического бюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и воздушные удары Израиля по Бейруту. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Мы видели, что израильтяне <…> конструктивно участвуют в переговорах, которые мы ведем относительно сделки по установлению режима прекращения огня, и мы продолжаем верить, что прекращение огня достижимо. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Вместе с тем иностранный чиновник отказался делать предположения относительно того, как произошедшее может повлиять на ход переговоров между сторонами конфликта.

США намерены сделать все для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State