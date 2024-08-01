США намерены сделать все для защиты своих интересов на Ближнем Востоке

Ведант Пател оценил работу дипломатов из США по ситуации в регионе.

США примет все возможные меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя убийство главы политического бюро радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и воздушный удар Израиля по Бейруту.

США, конечно, примут все возможные меры, чтобы надлежащим образом защитить наш персонал, наши интересы в регионе и за его пределами. Мы продолжаем призывать все стороны к сдержанности, чтобы избежать эскалации и более широкого регионального конфликта. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее руководство ХАМАС объявило о гибели Хании при израильском ударе по его резиденции, находившейся в Тегеране. Там иностранец принял участие в торжественной церемонии инаугурации иранского лидера Масуда Пезешкиана. Местный телеканал Al Hadath сообщил о том, что Исмаил Хания погиб результате прямого попадания ракеты в здание.

В США назвали нетерпимостью к инакомыслию решение Венесуэлы по дипломатам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State