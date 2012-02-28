В США назвали нетерпимостью к инакомыслию решение Венесуэлы по дипломатам

Ведант Патель прокомментировал решение МИД Венесуэлы об отзыве дипломатов.

Решение властей в Каракасе об отзыве венесуэльских дипломатов из некоторых стран и требование от них аналогичных шагов демонстрируют нетерпимость президента южноамериканской республики Николаса Мадуро к инакомыслию, а также принципам демократии. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Конечно, это обстоятельство нас беспокоит, мы обращаем на него пристальное внимание. Мадуро разрывает дипломатические отношения с другими странами Латинской Америки, которые, как и США, просто попросили о прозрачности. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 29 июля министерство по иностранным делам Венесуэлы уведомил граждан о том, что отзывает своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. Речь идет о тех странах, которые не признают переизбрание лидера страны Николаса Мадуро президентом, а также в Каракасе требует от властей этих стран аналогичного шага.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State