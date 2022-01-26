Госдеп не увидел оскорбления Христа на открытии Олимпийских игр

Ведант Патель оценил организацию торжественной церемонии в Париже.

В американском внешнеполитическом ведомстве не увидели в торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже какого-либо оскорбления Иисуса Христа, поэтому не выражали французским властям никакого протеста в связи с этим событием. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Конечно, не прослеживается, что в начале Олимпиады было оскорбление Иисуса, и, конечно, это не тот вопрос, который мы бы подняли в связи с Олимпиадой. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом чиновник ответил СМИ на вопрос о том, выразил ли Вашингтон протест Парижу в связи с проведенным мероприятием. По мнению корреспондента, церемония открытия Олимпиады была не только оскорбительной по отношению к Иисусу Христу, но также и задела чувства как христиан, так и мусульманских верующих.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State