США приветствовали добросовестный диалог с Венесуэлой

Ведант Патель оценил слова Николаса Мадуры о взаимодействии с Вашингтоном.

В американском внешнеполитическом ведомстве приветствуют "добросовестный диалог" с Венесуэлой. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал объявление венесуэльского президента Николаса Мадуро о предстоящем возобновлении прямых переговоров между Вашингтоном и Каракасом. В США заметили, что власти поддерживают желание латиноамериканского народа провести состязательные и инклюзивные выборы, намеченные в стране на 28 июля.

Демократические перемены не будут легкими, что они, разумеется, требуют серьезной приверженности. Мы продолжим работать с мировым сообществом и демократическими действующими лицами в Венесуэле, чтобы поддерживать чаяния. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Ведант Патель заметил, что полная реализация Барбадосского соглашения по-прежнему представляет собой лучший способ восстановления демократии в Венесуэле. также США призывают к улучшению в стране экономических и гуманитарных условий, урегулированию существующего миграционного кризиса.

США не намерены нормализовывать отношения с Сирией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State