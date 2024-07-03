США не намерены нормализовывать отношения с Сирией

Ведант Патель назвал условия для взаимодействия с Башаром Асадом.

Американское внешнеполитическое ведомство не намерена идти на нормализацию отношений с Дамаском и режимом Башара Асада, а власти США доводят свою позицию до сведения международных партнеров в регионе, включая Анкару. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал СМИ сведения о возможных переговорах между руководителями Турции и Сирии. В Госдепе США видели эти данные, но изменений в позиции нет. Ведант Патель призвал Дамаск добиваться реального прогресса в направлении политического урегулирования конфликта, лежащего в основе. Также следует придерживаться работе по резолюции Совета Безопасности ООН под номером 254.

Мы ясно давали понять партнерам в регионе, включая Турцию, что при любом взаимодействии с сирийским режимом ключевое внимание нужно уделять заслуживающим доверия шагам по улучшению гуманитарной обстановки, ситуации с правами человека и ситуации в сфере безопасности для всех сирийцев. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный правительственный источник в Дамаске о том, что в Багдаде состоятся переговоры между Сирией и Турцией. Целью мероприятия является нормализация двусторонних контактов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State