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В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре

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Ведант Патель оценил темы, которые официальные представители поднимали в Турции на личной встрече.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в столице Турции ради того, чтобы донести ему последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Уильям Бернс ездил в Анкару, чтобы встретиться со своим российским контрпартнером по разведке. Он передал сообщение о последствии использования ядерного оружия Россией.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник упомянул перед СМИ о том, что Уильям Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".

США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант патель, госдеп, сергей нарышкин, уильям бернс, цру, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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