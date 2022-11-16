В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре

Ведант Патель оценил темы, которые официальные представители поднимали в Турции на личной встрече.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в столице Турции ради того, чтобы донести ему последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Уильям Бернс ездил в Анкару, чтобы встретиться со своим российским контрпартнером по разведке. Он передал сообщение о последствии использования ядерного оружия Россией. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник упомянул перед СМИ о том, что Уильям Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".

США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State