США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО

В Госдепе США напомнили о "беспрецендентной поддержке" Киева.

Власти США продолжат работать с международными союзниками над передачей Украине средств противовоздушной обороны. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник добавил, что Вашингтон и далее будет оказывать киевскому режиму со своей стороны "беспрецедентную" военную помощь.

Мы намерены и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь в сфере безопасности, включая средства противовоздушной обороны. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни. Чиновник добавил, что говорит в том числе и о различных ПВО, средствах по формированию интегрированной системы противовоздушной обороны.

В США заявили о сохранении общих интересов с Саудовской Аравией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State