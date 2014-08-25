США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО

Власти США продолжат работать с международными союзниками над передачей Украине средств противовоздушной обороны. Соответствующее заявление перед журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник добавил, что Вашингтон и далее будет оказывать киевскому режиму со своей стороны "беспрецедентную" военную помощь.
Мы намерены и впредь оказывать Украине беспрецедентную помощь в сфере безопасности, включая средства противовоздушной обороны.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Напомним, что советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни. Чиновник добавил, что говорит в том числе и о различных ПВО, средствах по формированию интегрированной системы противовоздушной обороны.
В США заявили о сохранении общих интересов с Саудовской Аравией.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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