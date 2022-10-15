В США заявили о сохранении общих интересов с Саудовской Аравией

Ведант Пател объяснил продолжение сотрудничества Вашингтона с Эр-Риядом.

Власти США заявили о сохранении общих интересов с Саудовской Аравией, в том числе в вопросах совместной и региональной безопасности. При этом вопросы энергетики являются лишь одной частью этих тем. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател.

Есть также составляющая безопасности - роль, которую они играют в обеспечении безопасности, а также безопасность проживающих там более 70 тыс. американских граждан. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Представитель Госдепа США Патель: нарушение зерновой сделки станет большой проблемой.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State