Представитель Госдепа США Патель: нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

США оценили слова Путина о "терроризме" по продуктовой сделке.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что нарушение международной зерновой сделки станет большой проблемой для стран. Соответствующую позицию Госдепа США высказал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя пресс-секретаря Ведант Патель. Таким образом чиновник оценил слова российского лидера Владимира Путина о том, что гуманитарные коридоры для поставок сельскохозяйственной продукции в беднейшие государства используются для реализации террористических актов, что ставит под вопрос продление соглашения.

Это будет большой проблемой. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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