Представитель Госдепа США Патель: нарушение зерновой сделки станет большой проблемой

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что нарушение международной зерновой сделки станет большой проблемой для стран. Соответствующую позицию Госдепа США высказал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя пресс-секретаря Ведант Патель. Таким образом чиновник оценил слова российского лидера Владимира Путина о том, что гуманитарные коридоры для поставок сельскохозяйственной продукции в беднейшие государства используются для реализации террористических актов, что ставит под вопрос продление соглашения.
Это будет большой проблемой.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Госдеп: США возражали против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за санкций против РФ.
Фото и видео: YouTube /
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