Госдеп: США возражали против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за санкций против РФ

Энтони Блинкен полагает, что решение ОПЕК+ негативно скажется на мировой экономике.

Власти США возражали против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за западного антироссийского санкционного давления. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил глава американской дипломатии, государственный секретарь Энтони Блинкен по завершению переговоров с мексиканской стороной на высоком уровне. Спикер уверен в том, что такое решение со стороны ОПЕК+ может снизить эффективность введенных против Москвы ограничений.

Саудовская сторона сообщала нам как в частном порядке, так и публично о своем намерении сократить добычу нефти, и они знали, что это увеличит прибыль России. Мы четко дали им понять, что это будет неверный курс. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США добавил, что Вашингтон считает позицию Саудовской Аравии по текущему вопросу неверной с точки зрения влияния, которое он окажет на восстановление глобальной экономической системы. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему США хотели от Саудовской Аравии того, чтобы страна отложила решение о сокращении добычи нефти именно на месяц. Корреспонденты подчеркнули, что это позволило бы сократить цену на бензин в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Госсекретарь США Блинкен заявил об обсуждении ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State