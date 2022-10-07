Госсекретарь США Блинкен заявил об обсуждении ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу

В США не стали прямо отвечать о том, остановят ли поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

В настоящее время американская администрация рассматривает варианты ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, связанных с решением стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти в ноябре на два миллиона баррелей ежесуточно. Соответствующее заявление ходе пресс-конференции в Лиме сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Журналисты спросили у чиновника о том, изучают ли власти США возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией.

Мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. Энтони Блинкен, госсекретарь США

При этом лидер американской дипломатии не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять оружие Саудовской Аравии. Само постановление ОПЕК+ Блинкен счел недальновидным и разочаровывающим, особенно в тех условиях, в которых глобальная экономическая система находится в текущий момент. Чиновник добавил, что власти США предпринимают необходимые действия ради обеспечения достаточного предложение для удовлетворения мирового спроса в энергетической сфере.

Блинкен: США не просят Киев прекратить применять оружие Запада по регионам, вошедшим в РФ.

Фото и видео: YouTube / Reuters

